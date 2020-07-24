Минюст запустил в продажу подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО

"Подарите знакомому сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!"

Минюст запустил в продажу подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО
Фото: "Цензор.Нет"

Министерство юстиции решило продавать подарочные сертификаты в платные камеры следственных изоляторов. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в своем фейсбуке.

"Этот день настал! Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания! " - написал Малюська.

Он сообщил электронный адрес, по которому сертификат можно купить с компьютера или смартфона.

"Перейдите по этой ссылке. Выберите следственный изолятор. Выберите количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость. Оплатите услугу. Распечатайте сертификат и квитанцию, который поступит вам на электронную почту. Подарок готов!" - отметил глава Минюста.

Он также отметил, что действует сертификат только в течение шести месяцев после покупки. Если в течение указанного срока он не будет использован, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору.

Малюська также добавил, что "клиентам" Минюст обещает "круглосуточную охрану" и "трехразовое питание".

"Платные камеры Киева, Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут именинников! Хотя и пост шуточный, сама услуга - не шутка", - отметил министр юстиции.

Напомним, экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля. Он продлится до 31 декабря 2021 года, а затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

Камеры с улучшенными условиями (в них есть холодильник, телевизор, душевая кабина) запустили в СИЗО Киева, Львова, Днепра, Запорожья, Чернигова, Житомира.

По состоянию на 2 июля платные камеры принесли более 180 тыс. гривен, которые будут направлены на ремонт бесплатных камер.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудникПравительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики УкраиныМинфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
Гороховский проиграл суд ПриватбанкуГороховский проиграл суд Приватбанку
Европол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиковЕвропол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиков
Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112
Блок рекламы


Похожие новости
Минцифры запустило новый реестр строительной деятельностиМинцифры запустило новый реестр строительной деятельности
Владельцы земельных паев должны оформить право собственности. Минюст определил срокВладельцы земельных паев должны оформить право собственности. Минюст определил срок
Страны Карибского бассейна устроили распродажу «золотых» паспортовСтраны Карибского бассейна устроили распродажу «золотых» паспортов
Малюська показал, куда пошли деньги клиентов VIP-камер СИЗОМалюська показал, куда пошли деньги клиентов VIP-камер СИЗО
Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%Приватбанк запустил обещанную Зеленским ипотеку под 10%
В Украине запустили новый реестр розничных цен на период карантинаВ Украине запустили новый реестр розничных цен на период карантина
В СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого открыли платные камерыВ СИЗО Житомира, Винницы и Хмельницкого открыли платные камеры
JSW Steel запустила завод в СШАJSW Steel запустила завод в США
Huta Czestochowa опять выставят на продажуHuta Czestochowa опять выставят на продажу
Услугой платной камеры в Киевском СИЗО уже воспользовались два человекаУслугой платной камеры в Киевском СИЗО уже воспользовались два человека
Последние новости
Подгружаем последние новости