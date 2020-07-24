Минюст запустил в продажу подарочные сертификаты в платные камеры СИЗО

"Подарите знакомому сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания!"

Министерство юстиции решило продавать подарочные сертификаты в платные камеры следственных изоляторов. Об этом сообщил глава Минюста Денис Малюська в своем фейсбуке.

"Этот день настал! Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания! " - написал Малюська.

Он сообщил электронный адрес, по которому сертификат можно купить с компьютера или смартфона.

"Перейдите по этой ссылке. Выберите следственный изолятор. Выберите количество дней заключения (в днях, неделях или месяцах) и стоимость. Оплатите услугу. Распечатайте сертификат и квитанцию, который поступит вам на электронную почту. Подарок готов!" - отметил глава Минюста.

Он также отметил, что действует сертификат только в течение шести месяцев после покупки. Если в течение указанного срока он не будет использован, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору.

Малюська также добавил, что "клиентам" Минюст обещает "круглосуточную охрану" и "трехразовое питание".

"Платные камеры Киева , Чернигова, Львова, Черновцов, Хмельницкого, Винницы, Харькова, Житомира, Ивано-Франковска, Днепра и других городов Украины ждут именинников! Хотя и пост шуточный, сама услуга - не шутка", - отметил министр юстиции.

Напомним, экспериментальный проект создания платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы запустили 22 апреля. Он продлится до 31 декабря 2021 года, а затем будет принято решение о целесообразности законодательного закрепления таких платных услуг.

Камеры с улучшенными условиями (в них есть холодильник, телевизор, душевая кабина) запустили в СИЗО Киева, Львова, Днепра, Запорожья, Чернигова, Житомира.

По состоянию на 2 июля платные камеры принесли более 180 тыс. гривен, которые будут направлены на ремонт бесплатных камер.