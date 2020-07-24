Европейская Бизнес Ассоциация заявляет о давлении Антимонопольного комитета на иностранных инвесторов

В ЕВА напомнили, что за время работы в Украине представители табачной индустрии инвестировали в экономику государства более 2 млрд долларов.

Европейская Бизнес Ассоциация обеспокоена ситуацией, с которой сейчас столкнулись международные производители табачных изделий. В частности, речь идет о решении Антимонопольного комитета Украины взыскать штраф с четырех крупнейших производителей табачной продукции на общую сумму 3,1 млрд грн, а также судебные процессы вокруг этого решения. Об этом говорится в официальном письме Европейской Бизнес Ассоциации, сообщают "Українські новини".

В ЕВА напомнили, что сложившаяся ситуация является следствием структурных изменений рынка дистрибуции табачной продукции в 2011-2012 годах. При этом в Европейской Бизнес Ассоциации подчеркнули, что такие изменения произошли с согласия Антимонопольного комитета Украины, который в свое время предоставил соответствующие разрешения на концентрацию.

Также в Ассоциации раскритиковали попытку предыдущего руководства Антимонопольного комитета наложить арест на банковские счета и имущество табачных компаний, которые судятся сейчас с АМКУ.

"30 июня АМКУ были поданы процессуальные документы о взыскании штрафа и обеспечения иска в виде наложения ареста на банковские счета и имущество участников дела. Такие действия в момент обжалования решения в суде первой инстанции не согласуются с положениями Закона Украины "О защите экономической конкуренции", - уверены в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА также отметили, что действия Антимонопольного комитета Украины могут противоречить ст. 255 Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом , по которой Украина обязалась применять свое законодательство о конкуренции прозрачным образом и уважать принципы процессуальной справедливости и права на защиту.

"Такие шаги могут рассматриваться как давление на международных инвесторов, что будет иметь следствием негативное воздействие на табачный рынок в целом, падение поступлений в госбюджет и создание предпосылок для беспрецедентного роста контрабанды", - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕВА напомнили, что за время работы в Украине представители табачной индустрии инвестировали в экономику государства более 2 млрд долларов, а по результатам 2019 уплатили 55 млрд грн налогов в госбюджет. Соответственно, наложения арестов может поставить на паузу работу 4 международных компаний, входящих в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Европейская Бизнес Ассоциация призвала органы государственной власти к справедливому и беспристрастному отношению к международным инвесторам в Украине и к соблюдению принципов независимости, объективности и беспристрастности при рассмотрении дел по обжалованию производителями решений АМКУ в судах.

Также немало ведущих украинских юристов раскритиковало позицию Антимонопольного комитета.

Так, адвокат, управляющий партнер SENSUM Law Firm Виталий Жадобин напоминает, что государство своими действиями само существенно ограничивает конкуренцию на этом рынке.

"Уже само лицензирование складов хранения значительно сужает круг возможных поставщиков. Но главное требование табачного бизнеса - проследить цепи доставки и распространения, ведь вопрос контрабанды крайне важный и болезненный для любой страны. Таким образом, круг продавцов и поставщиков ограничивается законом и понятными и обоснованными требованиями, - объясняет Виталий Жадобин специфику табачного рынка.

"Есть требования закона, и один дистрибьютор им соответствует. Что делать? К тому же разрешение на создание такого крупного дистрибьютора в свое время предоставил сам АМКУ", - напоминает управляющий партнер SENSUM Law Firm Виталий Жадобин.

«Инвестиционные иски и большие потери поступлений в бюджет - это то, чего мы можем ожидать», - прокомментировала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Светлана Панаиотиди.

О том, что в 2011 Антимонопольный комитет предоставил все необходимые разрешения для ТК "Мегаполис-Украина" (прежнее название "Тедис"), напоминает и эксперт Института законодательства при Верховной Раде, профессор, доктор наук Валерий Воротин.

"Если в этой ситуации Антимонопольный комитет и может кого-то оштрафовать, то разве что самого себя. Ведь он сам в 2011 году выдал разрешения на концентрацию и согласованные действия, которые предусматривали обязательства дистрибуции не совершать оптовые продажи без разрешения "Мегаполиса" в течение 10 лет. Производителей тогда даже не проинформировали - поставили перед фактом уже принятого решения. Компании-дистрибьюторы, которые раньше работали с производителями, просто прислали письма-сообщения о прекращении сотрудничества. То есть причина штрафа не просто необоснованна - она абсурдна", - уверен Валерий Воротин.