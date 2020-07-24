Столичные власти уверяют, что новые теплосети прослужат 50 лет

В этом году коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” планирует заменить более 100 км трубопроводов. Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Петр Пантелеев заявил, что новые теплосети имеют срок эксплуатации около 50 лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КГГА.

“Город ежегодно инвестирует около полумиллиарда гривен в модернизацию тепловых сетей, чтобы старые изношенные сети, которые буквально рассыпаются на глазах после того, как их раскопали, заменить на современные и надежные. К октябрю мы планируем завершить замену трубопроводов на 28 масштабных локациях реконструкции. На это будут направлены почти 450 млн грн как бюджетных средств, так и средств предприятия “Киевтеплоэнерго”, – рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что киевский теплоэнергетический комплекс входит в тройку крупнейших в Европе. Однако 80% теплосетей столицы исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Согласно сообщению, реконструкция сетей будет осуществляться во всех районах города. Масштабные работы планируются на Виноградаре, Троещине, Нивках, Теремках, Борщаговке и в центральной части города.

Ранее KV писала, что в текущем году в Киеве на замену теплотрасс планируют потратить 450 млн гривен. Мэра Киева попросили уточнить, на на что именно и по какой цене собираются распределить эту сумму.

Фото: открытые источники.