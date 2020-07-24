Кабмин распределил 100% средств Фонда борьбы с COVID-19

Кабинет министров по состоянию на 24 июля распределил 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Таким образом, объем выделенных средств из фонда достиг объема бюджетного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Куда пойдут деньги

Как отмечается в сообщении, сначала в фонд закладывалось 64,7 млрд грн, позже он был увеличен до 66 млрд грн

Кассовые расходы средств фонда по состоянию на 22 июля составили 9,7 млрд грн.

Из фонда было выделено 16 млрд грн для системы здравоохранения, в частности для обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты, для выплаты повышенной заработной платы, закупки для больниц оборудования, в том числе аппаратов искусственного дыхания, а также для строительства, реконструкции и ремонта приемных отделений.

Для финансирования фонда по безработице ушло около 7 млрд грн, из которых 2,7 млрд грн выделено на помощь по частичной безработице. Еще 1,2 млрд грн Минсоцполитики выделено для физических лиц — предпринимателей с детьми в возрасте до 10 лет. Также 2,5 млрд грн направлено на доплаты военнослужащим.

Кроме того, 35 млрд грн пойдет на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.