К системе BankID НБУ присоединился 20-й банк

К системе удаленной идентификации BankID Национального банка присоединился МТБ Банк. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в фейсбуке.

К системе BankID НБУ присоединился 20-й банк
Фото: finbalance.com.ua

Напомним, система электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID Национального банка Украины — способ верификации граждан через украинские банки для предоставления административных и других услуг через интернет.

Национальный банк начал реализацию проекта BankID в 2015 году. Сейчас НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между ее участниками.

Преимущества BankID для банков

Кроме финансовой мотивации, банки имеют и другие причины присоединяться к Системе BankID НБУ. С одной стороны, повышается лояльность клиента к банку, который предлагает новый и нужный сервис, с другой, это способствует большему распространению банковских услуг среди населения.

В НБУ отмечают, что активный интерес к системе BankID НБУ сейчас проявляют небанковские финансовые учреждения.

Отмечается, что вскоре через Систему BankID НБУ станет доступным и дистанционное открытие банковских счетов — очень ожидаемая услуга на банковском рынке.

Какие банки подключены к BankID

Национальный банк начал реализацию проекта BankID НБУ в 2015 году.

Сейчас к системе подключены 44 участника: 20 банков (Приватбанк, Ощадбанк, Альфа Банк, ПУМБ, Monobank, OTP Банк, А-Банк, банк Альянс, банк Форвард, банк Пивденный, Кредобанк, Радабанк, Мотор-банк, банк Восток, Идея Банк, Аккордбанк, Асвио Банк, Конкорд Банк, МТБ Банк) и 24 небанковских учреждения (порталы услуг).

Ранее сообщалось

  • С июля 2020 года заработала коммерческая модель системы BankID НБУ.
  • На данный момент для коммерческих абонентов заработал единый тариф — 20 гривен. Сервис административных и государственных услуг не тарифицируется.
  • В Нацбанке объясняют, что участник системы, который, например, на собственном веб-сайте предлагает услуги, требующие подтверждения личных данных пользователя, оплатит эту стоимость банку, который передаст ему необходимые данные через Систему BankID НБУ.

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