Плюс 64,2 миллиарда. Вклады физлиц в украинских банках выросли
По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше.
По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января (474,4 млрд грн).
Как выросли показатели
За месяц этот показатель вырос на 8,8 млрд грн – по состоянию на 1 июня 2020 года вкладчики держали в банках 529,8 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июля 2020 года:
- вклады в национальной валюте – 316,0 млрд грн (+36,5 млрд грн за полгода);
- вклады в иностранной валюте – 222,6 млрд грн (+27,7 млрд грн за полгода).
Сколько ФОПов
Доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3,1%, а сумма их вкладов на 1 июля 2020 года составила 38,2 млрд грн (7,1% от общей суммы вкладов).
Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.