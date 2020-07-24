Плюс 64,2 миллиарда. Вклады физлиц в украинских банках выросли

По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше.

По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января (474,4 млрд грн).

Как выросли показатели

За месяц этот показатель вырос на 8,8 млрд грн – по состоянию на 1 июня 2020 года вкладчики держали в банках 529,8 млрд грн.