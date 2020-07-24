Шмыгаль назвал условия получения транша от ЕС. Что должна выполнить Украина

Для получения второй части макрофинансовой помощи от ЕС Украине необходимо выполнить специальные требования. Только после выполнения этих требований Украина получит транш в размере 600 млн евро. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет РБК-Украина.

Шмыгаль назвал условия получения транша от ЕС. Что должна выполнить Украина

Что должна выполнить Украина

По словам Шмыгаля, получение второго транша от ЕС будет возможным только после выполнения специальных условий:

  • управление государственными закупками и корпоратизация управляющего совета;
  • реформа налоговой и таможенной администрации, путем проведения открытых конкурсов;
  • внедрение IT-решений;
  • реформа и совершенствование системы мониторинга НДС;
  • продолжение реформы государственной службы;
  • улучшение бизнес-климата;
  • продолжение расширения полномочий частных исполнителей;
  • вопрос послесудебного урегулирования споров;
  • поэтапная ликвидация существующей Государственной фискальной службы;
  • секторальные реформы и государственные предприятия.

Премьер отметил, что в целом все условия можно разделить на четыре блока.

Кроме того, в Украине в рамках программы сотрудничества с ЕС планируют создать комиссию по вопросам этики судов. Участвовать в создании этой комиссии будут международные эксперты.

«По судебной системе предполагается международное участие. Что касается судебной реформы — это реформа Высшего административного суда Украины, реформа квалификационной комиссии и создание комиссии по вопросам этики с международным участием», — добавил Шмыгаль.

Напомним

  • 23 июля Украина подписала меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на 1,2 млрд евро.
  • По словам Шмыгаля, 1,2 млрд евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках «исключительной» программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

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