Китайская провинция Хэбэй решила укрупнить меткомпании

Китайская провинция Хэбэй решила укрупнить меткомпании

Отделение Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC) КНР в провинции Хэбэй утвердило новый план реорганизации региональной металлургической отрасли на ближайшие три года. В Хэбэе выплавляется более 20% стали в Китае.

В соответствии с этим планом, в провинции продолжатся процессы консолидации. Доля десяти крупнейших компаний в общем объеме выплавки стали должна составить 60% в 2020 г. и достигнуть 65% в 2022 г.

К концу 2022 г. в Хэбэе не должно остаться в эксплуатации доменных печей объемом менее 1000 куб. м и конвертером менее чем на 100 тонн. Исключения допускаются лишь в отношении производителей литейного чугуна и специальных марок стали. Для местных металлургических предприятий разработаны типовые проекты доменных печей объемом 3000 куб. м и 200-тонных конвертеров.

Предполагается опережающий рост выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. По итогам 2020 г. 20% стали, выплавленной в Хэбэе, должно приходиться на микролегированные и легированные марки, а к 2025 г. их доля будет доведена до 25%.

До конца 2022 г. в провинции должны завершиться все проекты по перенесению производственных мощностей из городов в сельскую местность и на морское побережье. В 2020 г. ожидается ввод в строй новых предприятий HBIS Shijiazhuang Steel, HBIS Laoting Steel и Hebei Taihang Steel. За счет модернизации энергопотребление в металлургической отрасли провинции должно уменьшиться до 560 кг стандартного угля на тонну стальной продукции, а выбросы вредных веществ — кардинально сократиться.



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