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2020-07-24
Украина выкупит часть евробондов 2021-2022 годов за счет евробондов-2033
Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму, соответственно, $434,819 млн и $371,341 млн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Ирландской фондовой биржи.
Фото: bankstoday.net
Что известно
Цена бондов составит соответственно 104,5% и 105,5% от номинала.
Отмечается, что суммарный объем выплаты составит $846 млн 150,61 тыс.
Согласно сообщению, дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям-2033 – на 30 июля.
Изначально в объявлении об обмене 22 июля Украина указала в качестве индикативного суммарного объема выкупа $750 млн.
Напомним
- 23 июля Минфин Украины разместил 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму $2 млрд под 7,25% годовых.
- Организаторами размещения еврооблигаций выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan.
- Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен сначала до 7,625%, потом — до 7,3-7,4%.
- До этого, 1 июля, Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.
- Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.
- Глава Минфина сообщал, что решение отменить размещение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.