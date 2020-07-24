В Киеве кафе и ресторанам отменили паевой взнос за летние площадки
Киевсовет отменил уплату паевого взноса для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также — для «передвижного» бизнеса по типу кофеен на колесах. Об этом сообщил в фейсбуке мэр Киева Виталий Кличко.
Сколько будет действовать льгота
По словам Кличко, бизнесы будут платить символически 1 гривну.
«Для летних площадок возле ресторанов и бизнеса, который ведет деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов — до конца года», — написал Кличко.
«Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес — это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем», — добавил мэр Киева.
Тем, кто уже заплатил
По словам Кличко, если предприниматели уже заплатили паевой взнос до вступления в силу решения Киевсовета — эти средства будут зачислены как уплата паевого взноса на следующий период (год).
Ранее сообщалось
- Средняя выручка после открытия летних площадок составила 50% от докризисного периода. Для сравнения, в начале апреля эта цифра составляла 33% и 22% соответственно.
- Меньше всего просели заведения, которые и до карантина работали только на доставку, — лишь на 4%