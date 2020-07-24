Финмониторинг США разрешил банкам принимать криптовалюту без ограничений

Управление финансового контроля США позволило коммерческим банкам открывать счета пользователям для хранения криптовалютных активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банки могут продолжать удовлетворять потребности своих клиентов относительно защиты самых ценных активов, которые сегодня для десятков миллионов американцев содержат в себе криптовалюту», — сообщает регулятор.

Кого касается решение

Решение касается национальных банков и федеральных ассоциаций сбережений всех размеров и согласуется с рядом штатов, которые уже уполномочили государственные банки или трастовые компании выполнять аналогичные функции.

Управление признало особую важность цифровых активов и полномочия банков в отношении обеспечения хранения таких активов с 1998 года.

Финмониторинг США также признает, что по мере все большего проникновения цифровых технологий в финансовую сферу банкам и другим финучреждениям необходимо использовать новые способы удовлетворения потребностей клиентов.