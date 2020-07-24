Шмыгаль: Государство может выкупать ОВГЗ на вторичном рынке в отдельных случаях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что государство может выкупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке в отдельных экстренных случаях, но это не может быть постоянной практикой. Об этом он сказал журналистам в ходе визита в Брюссель, передает Униан.

Шмыгаль: Государство может выкупать ОВГЗ на вторичном рынке в отдельных случаях
Фото: epravda.com.ua

О чем сказал премьер

«Относительно ОВГЗ. Мы осуществляем размещение государственных ценных бумаг. Каждое размещение дает лучший результат с точки зрения сроков и процентной ставки», — сказал Шмыгаль.

«Что касается покупки на вторичном рынке, выкупа государством, то это возможно в экстренных или отдельных случаях, но это не может быть практикой. Это возможно, но решение о целесообразности принимает Министерство финансов», — уточнил премьер.

Кто скупает облигации

  • По состоянию на 21 июля банки скупили ОВГЗ на 414 млрд грн. Это почти половина от их общего объема. Более того, портфель гособлигаций банков продолжает расти. Еще в начале года он был на 78 млрд меньше.
  • Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины по итогам первой недели июля 2020 года сократился на 586,65 миллиона гривен, или на 0,6%, – до 99,02 миллиарда гривен.
  • Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 11,2%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 20,1 млрд грн, или на 17,4%.
  • В 2019 году вложения нерезидентов в ОВГЗ Украины выросли на 109 млрд грн, или в 18 раз — до 115,8 млрд грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудникПравительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики УкраиныМинфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
Гороховский проиграл суд ПриватбанкуГороховский проиграл суд Приватбанку
Европол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиковЕвропол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиков
Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин наконец значительно пополнил бюджет за счет ОВГЗМинфин наконец значительно пополнил бюджет за счет ОВГЗ
Уровень банкротств малого и среднего бизнеса может утроиться в этом году — МВФУровень банкротств малого и среднего бизнеса может утроиться в этом году — МВФ
Украина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭУкраина может потерять 250 млрд грн из-за проблем с инвесторами в ВИЭ
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардов
НКРЭКУ намерена отменить ночной прайс-кеп на рынке электроэнергии для увеличения ценНКРЭКУ намерена отменить ночной прайс-кеп на рынке электроэнергии для увеличения цен
Энергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭСЭнергосистема Украины может принять больше энергии, произведенной АЭС
«Депутаты противоречат сами себе»: Рожкова рассказала, почему нет никакой пирамиды ОВГЗ«Депутаты противоречат сами себе»: Рожкова рассказала, почему нет никакой пирамиды ОВГЗ
Стало известно, сколько средств Минфин привлек в бюджет на ОВГЗ. Данные за полгодаСтало известно, сколько средств Минфин привлек в бюджет на ОВГЗ. Данные за полгода
Государство выделило $300 тысяч на развитие украинских стартаповГосударство выделило $300 тысяч на развитие украинских стартапов
На украинском рынке возник профицит бензина и дизтопливаНа украинском рынке возник профицит бензина и дизтоплива
Последние новости
Подгружаем последние новости