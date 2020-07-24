Шмыгаль: Государство может выкупать ОВГЗ на вторичном рынке в отдельных случаях

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что государство может выкупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке в отдельных экстренных случаях, но это не может быть постоянной практикой. Об этом он сказал журналистам в ходе визита в Брюссель, передает Униан.

Фото: epravda.com.ua

О чем сказал премьер

«Относительно ОВГЗ. Мы осуществляем размещение государственных ценных бумаг. Каждое размещение дает лучший результат с точки зрения сроков и процентной ставки», — сказал Шмыгаль.

«Что касается покупки на вторичном рынке, выкупа государством, то это возможно в экстренных или отдельных случаях, но это не может быть практикой. Это возможно, но решение о целесообразности принимает Министерство финансов», — уточнил премьер.

Кто скупает облигации

По состоянию на 21 июля банки скупили ОВГЗ на 414 млрд грн. Это почти половина от их общего объема. Более того, портфель гособлигаций банков продолжает расти. Еще в начале года он был на 78 млрд меньше.