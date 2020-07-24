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2020-07-24
Шмыгаль: Государство может выкупать ОВГЗ на вторичном рынке в отдельных случаях
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает, что государство может выкупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на вторичном рынке в отдельных экстренных случаях, но это не может быть постоянной практикой. Об этом он сказал журналистам в ходе визита в Брюссель,
Фото: epravda.com.ua
О чем сказал премьер
«Относительно ОВГЗ. Мы осуществляем размещение государственных ценных бумаг. Каждое размещение дает лучший результат с точки зрения сроков и процентной ставки», — сказал Шмыгаль.
«Что касается покупки на вторичном рынке, выкупа государством, то это возможно в экстренных или отдельных случаях, но это не может быть практикой. Это возможно, но решение о целесообразности принимает Министерство финансов», — уточнил премьер.
Кто скупает облигации
- По состоянию на 21 июля банки скупили ОВГЗ на 414 млрд грн. Это почти половина от их общего объема. Более того, портфель гособлигаций банков продолжает расти. Еще в начале года он был на 78 млрд меньше.
- Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины по итогам первой недели июля 2020 года сократился на 586,65 миллиона гривен, или на 0,6%, – до 99,02 миллиарда гривен.
- Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 11,2%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 20,1 млрд грн, или на 17,4%.
- В 2019 году вложения нерезидентов в ОВГЗ Украины выросли на 109 млрд грн, или в 18 раз — до 115,8 млрд грн.