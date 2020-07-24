Нацбанк: В следующие два года международные резервы превысят $32 миллиарда

Национальный банк улучшил прогноз роста международных резервов в 2020 году с $25,3 млрд до $29,8 млрд. В апрельском макропрогнозе было заложено $27,2 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе НБУ по итогам пересмотра макропрогноза.

Нацбанк: В следующие два года международные резервы превысят $32 миллиарда
Фото: mind.ua

Прогноз по резервам

В следующие два года ожидается увеличение резервов до $32,7 млрд. Прежняя оценка в 2021 году — $28,6 млрд, в 2022 — $32,3 млрд.

Согласно сообщению, НБУ также улучшил прогноз сальдо сводного платежного баланса в 2020 году до профицита в $1,1 млрд с дефицита в $1,1 млрд.

Также в НБУ прогнозируют, что в 2021 году профицит сводного платежного баланса составит $2,4 млрд, в 2022 году — $1,8 млрд.

Сколько сейчас в резервах

По состоянию на 1 июля 2020 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $28 515,73 млн (в эквиваленте). В июне они увеличились на 12,4%. Последний раз на таком уровне они находились осенью 2012 года.

Существенный рост резервов на протяжении прошлого месяца обусловлен как поступлением первого транша по новой программе с Международным валютным фондом и связанного финансирования, так и наращиванием покупки валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке.

Напомним

  • Ранее с НБУ заявили, что золотовалютные резервы Украины в 2020 году превысят $29 млрд, несмотря на период пиковых выплат по внешним долгам.

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