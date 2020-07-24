В первом полугодии инвесторы вывели с бирж биткоинов на $2 миллиарда

В 2020 году инвесторы массово выводили биткоины с торговых площадок. Об этом сообщил специалист Formal Verification Льюис Харленд со ссылкой на аналитический сервис Glassnode, пишет РБК.

В первом полугодии инвесторы вывели с бирж биткоинов на $2 миллиарда

Что происходит на торговых площадках

В первом квартале пользователи сняли 55 тыс. BTC, во втором отток монет увеличился на 215% и достиг 174 тыс. BTC.

За первое полугодие 2020 года было выведено с бирж 229 тыс. BTC, стоимость которых по текущему курсу составляет около $2,13 млрд. На балансах торговых площадок остается еще 2,64 млн BTC или более $24,5 млрд.

Обвал, случившийся на рынке в марте, не отпугнул пользователей. Наоборот, после снижения курса биткоина до $3800 они начали активнее покупать монеты.

В результате этого количество кошельков с содержанием 0,1-1 BTC достигло максимума в 2,3 млн. Новый рекорд также установило количество адресов с 1-10 BTC — 670 тыс.

Аналитик добавил, что растет число инвесторов, вложивших средства в биткоин с долгосрочными целями. Количество монет, которые оставались без движения как минимум 1 год, увеличилось до исторического максимума в 62% от текущей эмиссии. Аналогичный показатель на отрезке в 5 лет вырос до 22%.

Харленд уточнил, что к текущему моменту количество биткоинов, которые находятся на балансах долгосрочных инвесторов или были утеряны, достигло 7,4 млн BTC. Это максимум с августа 2017 года.

Напомним

8 июля с бирж было выведено рекордное за 2020 год количество биткоинов. Отток монет с крупных торговых площадок превысил приток на 20,6 тыс. BTC. Больше всего инвесторы забрали криптовалюты с биржи Coinbase, за сутки этот показатель составил 20,8 тыс. BTC.

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