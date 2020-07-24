Bloomberg: США могут признать Швейцарию валютным манипулятором

США могут признать Швейцарию, одну из богатейших европейских стран, валютным манипулятором. Об этом передает Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от представителя швейцарского финансового холдинга UBS Group.

Bloomberg: США могут признать Швейцарию валютным манипулятором
Фото: hromadske.ua

Агентство уточняет, что Швейцария соответствует всем 3-м параметрам на попадание в американский список валютных манипуляторов: имеет положительное сальдо счета текущих операций и двусторонний торговый профицит, а также использует валютные интервенции: скупает доллар для предотвращения чрезмерно сильного укрепления швейцарского франка.

Власти Швейцарии прибегают к валютным интервенциям, так как спрос на швейцарскую валюту повышается во время кризисов. Инвесторы традиционно считают франк убежищем для инвестиций, когда мировая экономика входит в период неопределенности.

Вашингтон допускает, что Швейцария искусственно ослабляет свою валюту путем скупки доллара, чтобы предоставить местным производителям экспортные преимущества. Швейцарские власти данные претензии отвергают.

Стоит напомнить, что еще в начале текущего года Штаты включили Швейцарию в список стран, за которыми наблюдают. Вашингтон полагает, что Швейцария манипулирует курсами валют. Американцы внесли Швейцарию в этот список после того, как швейцарский франк продемонстрировал рекордное за 3 года укрепление.

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