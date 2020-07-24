Впервые за пять лет. Текущий счет платежного баланса будет сведен с профицитом

Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом впервые за пять лет.

Впервые за пять лет. Текущий счет платежного баланса будет сведен с профицитом
Фото: rbc.ua

Текущий счет платежного баланса в 2020 году будет сведен с профицитом впервые за пять лет. Об этом во время видеообращения сообщил председатель НБУ Кирилл Шевченко.

«Национальный банк существенно улучшил прогноз текущего счета на 2020 год – с нулевого дефицита (по старой методологии – дефицита в 1,7% ВВП в апрельском прогнозе) до профицита на уровне 4,4% ВВП», – сообщил Шевченко.

По его словам, формированию профицита текущего счета будет способствовать значительное сокращение импорта из-за падения спроса на товары долгосрочного назначения, закрытие границ для путешествий, а также низкие цены на энергоносители.

«В то же время благодаря сохранению в мире стабильного спроса на продовольствие негативные последствия пандемии для экспорта ожидаются слабее, чем для импорта. Кроме этого, объем переводов от трудовых мигрантов в Украину будет выше, чем ожидалось», – сказал Шевченко.

Впрочем, в последующие годы текущий счет снова будет дефицитным вследствие реализации отложенного потребительского и инвестиционного спроса, а также ожидаемого снижения транзита газа, подчеркнул глава НБУ.

Напомним

Сводный платежный баланс Украины в мае 2020 года сведен с дефицитом $353 млн, что в 2,1 раза меньше, чем в мае 2019 года ($749 млн).

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