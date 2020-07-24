В Украине внедрят финмониторинг виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации готовится внедрить финансовый мониторинг виртуальных активов. Об этом сообщает сайт Минцифры.

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Что это даст

Финмониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций.

С этой целью министерство подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V. — одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами.

«В течение недели специалистов Минцифры будут обучать профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами. Это позволит в будущем эффективно внедрять процедуры финансового мониторинга и в результате повысить прозрачность рынка», — говорится в сообщении.

Как сообщают в министерстве, аналитическим программным обеспечением компании Crystal пользуются украинские банки, частные и правительственные структуры для мониторинга финансовых операций.

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