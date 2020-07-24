В Украине внедрят финмониторинг виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации готовится внедрить финансовый мониторинг виртуальных активов. Об этом сообщает сайт Минцифры.

В Украине внедрят финмониторинг виртуальных активов
Фото: coinews.io

Что это даст

Финмониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций.

С этой целью министерство подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V. — одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами.

«В течение недели специалистов Минцифры будут обучать профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами. Это позволит в будущем эффективно внедрять процедуры финансового мониторинга и в результате повысить прозрачность рынка», — говорится в сообщении.

Как сообщают в министерстве, аналитическим программным обеспечением компании Crystal пользуются украинские банки, частные и правительственные структуры для мониторинга финансовых операций.

Ранее сообщалось

  • Минцифры вместе с блокчейн-сообществом разрабатывает законопроект, который позволит внести изменения в Налоговый кодекс Украины и предотвратить разную трактовку налоговых обязательств.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудникПравительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики УкраиныМинфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
Гороховский проиграл суд ПриватбанкуГороховский проиграл суд Приватбанку
Европол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиковЕвропол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиков
Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистовВ Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистов
Швейцария выделит Украине 108 миллионов франковШвейцария выделит Украине 108 миллионов франков
В Украине выросло количество миллионеров. Доходы свыше одного миллиона задекларировали почти 8 тысяч гражданВ Украине выросло количество миллионеров. Доходы свыше одного миллиона задекларировали почти 8 тысяч граждан
ЕС предоставит Украине 105 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в условиях кризисаЕС предоставит Украине 105 миллионов евро на поддержку малого бизнеса в условиях кризиса
В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%В первом полугодии производство кокса в Украине снизилось на 7,3%
Во втором квартале в Украине закрылись 304 банковских отделенияВо втором квартале в Украине закрылись 304 банковских отделения
В Украине готовят эксперимент закрытия шахты по немецкому образцуВ Украине готовят эксперимент закрытия шахты по немецкому образцу
Citibank в Украине сменил главу наблюдательного советаCitibank в Украине сменил главу наблюдательного совета
В следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долгаВ следующем году Украине придется выплатить 600 млрд грн долга
Кабмин выделил 754 млн для ликвидации последствий паводка на Западной УкраинеКабмин выделил 754 млн для ликвидации последствий паводка на Западной Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости