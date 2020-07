Дорогие часы и счет швейцарском банке. Глава НБУ Шевченко исправил декларацию о доходах

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко внес правки в свою декларацию о доходах. В результате, он добавил информацию о счете в швейцарском банке, а также наличие дорогих часов, пишет НВ Бизнес.

Что появилось в декларации

В разделе «ценное движимое имущество» Шевченко, кроме телевизора, еще указал:

1. Три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, две единицы наручных часов Rolex, одну единицу наручных часов CHOPARD и одни часы BREGUET, которые принадлежат его жене Юлии;

2. Три единицы наручных часов BREGUET — принадлежащие самому Кириллу Шевченко;

3. В собственности жены также добавили — наручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co. Три набора гарнитура из сережек, кольца из драгоценного металла VAN CLEFF, такой же набор Stephen Webster и Crivelli. Кольцо и два набора сережек Crivelli. Сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi. Также указаны без названия марки один браслет и кольцо.

В разделе «ценное движимое имущество — транспортные средства» Шевченко, как свою собственность, указал квадроцикл OUTLADER MAX LTD 1000R.

В разделе «ценные бумаги» добавлена информация об общей собственности семьи Шевченко 400 облигациях Ощадбанка. Номинальная стоимость одной облигации 23,2 грн, таким образом, эти ценные бумаги обошлись семье в 9?474?480 грн. Там же добавлено, что в 2019 году семья Шевченко получила по этим облигациям 682?496 грн.

В разделе «нематериальный активы» добавлена информация об авторском праве на объект «Статья Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов».

В разделе «доходы, в том числе подарки», кроме выплаты по облигациям Ощадбанка, добавлена информация о том, что семья Шевченко получила проценты от швейцарского банка Lombard Odier and Co LTD в размере 1?305?350 грн и австрийской страховой компании UNIQA Austria — 11?199 грн.

В разделе «денежные активы» появилась информация о том, что семья Шевченко держит на счету в банке Lombard Odier and Co LTD $3?017?396 (83,8 млн грн в пересчете на сегодняшний курс гривни 27,79 грн/$). Также в этом же банке на счету у них есть 9?741 евро и $68?783 в глобальном климатическом фонде Ломбард Одиер. А на счету в Expobank CZ a.s. Шевченко хранит 96?038 евро.

Кроме того, Шевченко указал, что у него есть наличка: $20 000, 105 000 грн, 10 000 евро и у его жены — 15 000 евро, $27 000, 120 000 грн.

В разделе «финансовые обязательства» появилась информация о том, что Шевченко должен 236?979 грн налогов.

Напомним

В предыдущей версии декларации Шевченко наиболее внушительными цифрами было 14,5 млн грн зарплаты на должности председателя правления Укргазбанка и доход 13?316?940 грн от продажи недвижимости.

Что мы знаем о Шевченко

Кирилл Шевченко с 2015 года возглавляет государственный Укргазбанк, более 20 лет работает в банковской системе. Имеет много связей и получил немалое влияние.

Ему удалось найти точки соприкосновения и с командой бывшего президента Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Говорят, что именно благодаря усилиям Шевченко, его заместитель в Укргазбанка Евгений Мецгер возглавил государственный Укрэксимбанк. Также он лоббировал Геннадия Хелемского на должность главы Ощадбанка, но в последний момент тот проиграл Сергею Наумову из Пиреус Банка.