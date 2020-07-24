Новый собственник столичного отеля “Днепр” рассказал, как планирует его преобразовать

Новый собственник столичного отеля “Днепр” рассказал, как планирует его преобразовать

Победитель аукциона по покупке столичного отеля “Днепр” за 1,1 млрд гривен Александр Кохановский — основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere, бывший совладелец ESForce и основатель стартапа DreamTeam — намерен превратить “Днепр” в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Ожидается, что отель будет включать в себя не только атрибуты топового отеля, но и уникальные киберспортивные элементы. В настоящее время ведутся переговоры с зарубежным архитектурным бюро о реконструкции отеля. Планируется уложиться в полтора-два года и порядка 20 млн долларов.

Об этом KV стало известно из сообщения Александра Кохановского в Facebook. 

“Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона, я чувствую острую необходимость объясниться. За последние 10 дней в медиаполе мы были роSSийскими бандитами и олигархами, покер-королями и еще много кем”, – написал Александр Кохановский.

По его словам, несколько лет назад был задуман большой инфраструктурный киберспортивный проект – это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с всеукраинскими и международными турнирами, киберспортивной академии, образовательных проектов и киберспортивной ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка, которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы.

“Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность… Победу в аукционе за отель “Днепр” одержали не роSSийские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов”, – сообщил Александр Кохановский. 

По его словам, “Днепр” будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge. 

“Когда я говорю “мы”, то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель “Днепр”, – отметим новый владелец отеля. 

Он отметил, что всю жизнь презентовал Украину в мире киберспорта. По его словам, это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики страны. 

Александр Кохановский считает, что пришло время презентовать Украину миру киберспорта.

В то же время в комментарии украинскому IT-изданию AIN.UA Александр Кохановский сообщил, что компания “Смартленд”, выигравшая аукцион по покупке отеля “Днепр”, является одной из партнеров проекта. По его словам, у них огромный опыт управления объектами недвижимости и именно за это они отвечают.

Также Кохановский объяснил суеверием то, почему не заявил о своем участии раньше: “я решил до момента передачи протокола в ФГИ не “раскрывать карты”. Но ситуация в инфополе подтолкнула меня к выходу в публичную плоскость”.

Кроме того, по его словам, в настоящее время ведутся переговоры с зарубежным архитектурным бюро о реконструкции отеля. Планируется уложиться в полтора-два года и порядка 20 млн долларов.

Александр Кохановский. Фото: Ольга Закревская, AIN.UA

Как сообщала KV, 15 июля состоялся аукцион по приватизации гостиницы “Днепр”, находящейся на Европейской площади в центре Киева. Победная ставка составила 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны. В аукционе приняли участие 29 участников. Стартовая цена объекта составила 80,9 млн гривен. Победителем аукциона стала ООО “Смартленд”. Среди основателей данной фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери, который связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

Напомним, что в конце мая 2020 года ФГИ заявлял о намерении в ближайшие месяцы провести аукцион по продаже 100% пакета акций ЗАО “Гостиница “Днепр” в Киеве. Сообщалось об окончании аудиторских проверок, которые проводили крупные международные компании. В октябре 2019 года Государственное управление делами передало в ведение ФГИ гостиницу “Днепр” для подготовки отеля к приватизации. Ранее он принадлежал государству и входил в список стратегических объектов, не подлежащих продаже. 

Фото: Facebook-страница Александра Кохановского, AIN.UA


Сергей Албул, КиевВласть

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