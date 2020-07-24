Новый собственник столичного отеля “Днепр” рассказал, как планирует его преобразовать

Победитель аукциона по покупке столичного отеля “Днепр” за 1,1 млрд гривен Александр Кохановский — основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere, бывший совладелец ESForce и основатель стартапа DreamTeam — намерен превратить “Днепр” в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Ожидается, что отель будет включать в себя не только атрибуты топового отеля, но и уникальные киберспортивные элементы. В настоящее время ведутся переговоры с зарубежным архитектурным бюро о реконструкции отеля. Планируется уложиться в полтора-два года и порядка 20 млн долларов.

Об этом KV стало известно из сообщения Александра Кохановского в Facebook.

“Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона, я чувствую острую необходимость объясниться. За последние 10 дней в медиаполе мы были роSSийскими бандитами и олигархами, покер-королями и еще много кем”, – написал Александр Кохановский.

По его словам, несколько лет назад был задуман большой инфраструктурный киберспортивный проект – это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с всеукраинскими и международными турнирами, киберспортивной академии, образовательных проектов и киберспортивной ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка, которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы.

“Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность… Победу в аукционе за отель “Днепр” одержали не роSSийские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов”, – сообщил Александр Кохановский.

По его словам, “Днепр” будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge.

“Когда я говорю “мы”, то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель “Днепр”, – отметим новый владелец отеля.

Он отметил, что всю жизнь презентовал Украину в мире киберспорта. По его словам, это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики страны.

Александр Кохановский считает, что пришло время презентовать Украину миру киберспорта.

В то же время в комментарии украинскому IT-изданию AIN.UA Александр Кохановский сообщил, что компания “Смартленд”, выигравшая аукцион по покупке отеля “Днепр”, является одной из партнеров проекта. По его словам, у них огромный опыт управления объектами недвижимости и именно за это они отвечают.

Также Кохановский объяснил суеверием то, почему не заявил о своем участии раньше: “я решил до момента передачи протокола в ФГИ не “раскрывать карты”. Но ситуация в инфополе подтолкнула меня к выходу в публичную плоскость”.

Кроме того, по его словам, в настоящее время ведутся переговоры с зарубежным архитектурным бюро о реконструкции отеля. Планируется уложиться в полтора-два года и порядка 20 млн долларов.

Александр Кохановский. Фото: Ольга Закревская, AIN.UA

Как сообщала KV , 15 июля состоялся аукцион по приватизации гостиницы “Днепр”, находящейся на Европейской площади в центре Киева . Победная ставка составила 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 гривны. В аукционе приняли участие 29 участников. Стартовая цена объекта составила 80,9 млн гривен. Победителем аукциона стала ООО “Смартленд”. Среди основателей данной фирмы был игрок в покер Ванхапелто Петтери, который связан с компанией Olympic Entertainment Group AS (Эстония), которая судится с Украиной из-за запрета на азартные игры в 2009 году.

Напомним, что в конце мая 2020 года ФГИ заявлял о намерении в ближайшие месяцы провести аукцион по продаже 100% пакета акций ЗАО “Гостиница “Днепр” в Киеве . Сообщалось об окончании аудиторских проверок, которые проводили крупные международные компании. В октябре 2019 года Государственное управление делами передало в ведение ФГИ гостиницу “Днепр” для подготовки отеля к приватизации. Ранее он принадлежал государству и входил в список стратегических объектов, не подлежащих продаже.

Фото: Facebook-страница Александра Кохановского, AIN.UA