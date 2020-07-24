Новый собственник столичного отеля “Днепр” рассказал, как планирует его преобразовать
Победитель аукциона по покупке столичного отеля “Днепр” за 1,1 млрд гривен Александр Кохановский — основатель украинской киберспортивной организации Natus Vincere, бывший совладелец ESForce и основатель стартапа DreamTeam — намерен превратить “Днепр” в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Ожидается, что отель будет включать в себя не только атрибуты топового отеля, но и уникальные киберспортивные элементы. В настоящее время ведутся переговоры с зарубежным архитектурным бюро о реконструкции отеля. Планируется уложиться в полтора-два года и порядка 20 млн долларов.
Об этом
“Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона, я чувствую острую необходимость объясниться. За последние 10 дней в медиаполе мы были роSSийскими бандитами и олигархами, покер-королями и еще много кем”, – написал Александр Кохановский.
По его словам, несколько лет назад был задуман большой инфраструктурный киберспортивный проект – это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с всеукраинскими и международными турнирами, киберспортивной академии, образовательных проектов и киберспортивной ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка, которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы.
“Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность… Победу в аукционе за отель “Днепр” одержали не роSSийские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов”, – сообщил Александр Кохановский.
По его словам, “Днепр” будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge.
“Когда я говорю “мы”, то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель “Днепр”, – отметим новый владелец отеля.
Он отметил, что всю жизнь презентовал Украину в мире киберспорта. По его словам, это огромный мировой рынок и большие возможности для экономики страны.
Александр Кохановский считает, что пришло время презентовать Украину миру киберспорта.
В то же время в
Также Кохановский объяснил суеверием то, почему не заявил о своем участии раньше: “я решил до момента передачи протокола в ФГИ не “раскрывать карты”. Но ситуация в инфополе подтолкнула меня к выходу в публичную плоскость”.
Кроме того, по его словам, в настоящее время ведутся переговоры с зарубежным архитектурным бюро о реконструкции отеля. Планируется уложиться в полтора-два года и порядка 20 млн долларов.
Александр Кохановский. Фото: Ольга Закревская, AIN.UA
Как сообщала
Напомним, что в конце мая 2020 года ФГИ заявлял о намерении в ближайшие месяцы провести аукцион по продаже 100% пакета акций ЗАО “Гостиница “Днепр” в Киеве. Сообщалось об окончании аудиторских проверок, которые проводили крупные международные компании. В октябре 2019 года Государственное управление делами передало в ведение ФГИ гостиницу “Днепр” для подготовки отеля к приватизации. Ранее он принадлежал государству и входил в список стратегических объектов, не подлежащих продаже.
Фото: Facebook-страница Александра Кохановского, AIN.UA