Крупнейший порт Европы резко сократил перевалку руды и угля

Крупнейший порт Европы резко сократил перевалку руды и угля

Общий грузооборот порта Роттердам за январь-июнь 2020 года составил 218,9 млн тонн, что на 9,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает администрации порта.

Наиболее сократилась перевалка сухих грузов (-19%) - до 30,8 млн тонн. При этом падение объемов коснулось, прежде всего, железной руды и лома (-22%) и угля (-34%).

Отмечается, что основным фактором, повлиявшим на сокращение объемов грузооборота, стало воздействие пандемии COVID-19.

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