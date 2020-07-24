Крупнейший порт Европы резко сократил перевалку руды и угля

Общий грузооборот порта Роттердам за январь-июнь 2020 года составил 218,9 млн тонн, что на 9,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает администрации порта.



Наиболее сократилась перевалка сухих грузов (-19%) - до 30,8 млн тонн. При этом падение объемов коснулось, прежде всего, железной руды и лома (-22%) и угля (-34%).



Отмечается, что основным фактором, повлиявшим на сокращение объемов грузооборота, стало воздействие пандемии COVID-19.

