Киевсовет установил для летних и сезонных площадок паевое участие в размере 1 гривна
Вчера, 23 июля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которым для летних и сезонных площадок столицы устанавливается фиксированная сумма паевого участия в размере 1 гривна. Решение поддержали 74 депутата Киевсовета.
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Как сообщается, депутаты проголосовали за принятие решения “О некоторых вопросах поддержки субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги в заведениях общественного питания”.
Таким образом, Киевсовет установил символическую фиксированную сумму паевого участия в размере 1 гривна для летних и сезонных площадок. Таким решением депутаты хотят поддержать столичных предпринимателей в условиях пандемии.
Отмечается, что соответствующее решение будет действовать временно. Для летних площадок решение будет действовать с 1 мая по 31 октября 2020 года, а для сезонных – с 1 января 2020 до 31 декабря 2020 года.
Сообщается, что летним и сезонным площадкам, которые получали документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) будет выдавать новые документы на размещение без обработки и лишних согласований за 2 рабочих дня.
Средства же, уплаченные в соответствии с условиями договоров о паевом участии в содержании объектов благоустройства, заключенных с владельцами сезонных площадок за период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года, зачисляются на следующий период.
Напомним, Комиссия по чрезвычайным ситуациям КГГА позволила ресторанам, заведениям общественного питания и кинотеатрам и театрам работать после 22 часов.
Ранее
Фото: пресс-служба Киевсовета.