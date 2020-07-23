Киевсовет поддержал выкуп из частной собственности стадиона столичной школы № 112

Сегодня, 23 июля, на пленарном заседании Киевсовета депутаты приняли решение о выкупе земельного участка для общественных нужд. Речь идет о территории площадью 0,2015 га по ул. Антоновича, 51 в Голосеевском районе, где расположен стадион школы № 112. В далеком 2006 году при мэре Александре Омельченко киевские депутаты умудрились продать часть школьной территории под строительство торгового комплекса.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевсовета.

Соответствующий земельный участок, где фактически расположен стадион школы с углубленным изучением иностранных языков им. Т. Шевченко № 112, был продан еще в 2006 году для строительства, эксплуатации и обслуживания офисно-гостинично-торгового комплекса. С тех пор земля несколько раз меняла владельца и теперь принадлежит ООО "Истил Холдинг".

Отмечается, что 2 года назад Киевсовет уже пыталась выкупить землю по ул. Антоновича, 51, но тогда переговоры не были успешными. Принять соответствующее решение необходимо для того, чтобы сохранить школьную спортивную площадку.

“Имеем ситуацию, когда школьный стадион находится в частной собственности. У нас менялись мэры, депутаты, но этим вопросом 14 лет никто не занимался. Существует угроза, что на территории школы вырастет 22-этажный бизнес-центр, потому что сейчас школьная площадка имеет целевое назначение под строительство, эксплуатацию и обслуживание офисно-гостинично-торгового комплекса. Школа №112 – одна из лучших в столице и точно заслуживает собственный стадион”, – отметила соавтор решения, депутат Киевсовета Олеся Пинзеник .

Проводить соответствующие переговоры о выкупе земельного участка будет Департамент земельных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА). Необходимо провести экспертную денежную оценку соответствующей территории. Выкупную цену Департамент должен представить в установленном порядке Киевсовету.

Как сообщала KV , в далеком 2006 году, когда Киевом руководил Александр Омельченко, киевские депутаты умудрились продать часть территории школы. Школа находится в самом центре на улице Большой Васильковской, 78 и больше гулять негде в полностью застроенном городе. Кроме вероятности соседства здания школы с потенциально многоэтажным бизнес-центром, огромное вопрос вызывает правомерность передачи школьного двора в частную собственность.

Фото: Киевсовет