Оператор ГТС Украины за полгода заработал 13 млрд грн

Оператор ГТС Украины за полгода заработал 13 млрд грн

ООО "Оператор ГТС Украины" по итогам работы в январе-июне 2020 года получил чистую прибыль в размере 13,1 млрд грн, что на 18% больше планового показателя.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные главой оператора Сергеем Макогоном в ходе онлайн презентации, передает БизнесЦензор.

Доход компании за первое полугодие составил 29 млрд грн, в том числе от транзита роSSийского газа в Европу – 21,1 млрд грн, от транзита по другим маршрутам – 4,3 млрд грн, от балансирования – 3,2 млрд грн и 0,4 млрд грн других доходов.

В целом по итогам года план доходов "Оператора ГТС" установлен на уровне 61,6 млрд грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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