Маск призвал горнодобытчиков производить больше никеля

Маск призвал горнодобытчиков производить больше никеля

Генеральный директор американской автомобилестроительной компании Tesla Илон Маск призвал горнодобывающие компании производить больше никеля, ключевого ингредиента, используемого в аккумуляторах для электромобилей, предупредив, что текущая стоимость батарей остается большим препятствием для дальнейшего роста продаж компании.

"Tesla готова предоставить гигантский контракт на длительный период времени, если вы будете добывать никель эффективно и экологически безвредно", - заявил И.Маск.

Сегодня Tesla нуждается в этом металле больше, чем когда-либо, поскольку стремится увеличить производство грузовых электрических автомобилей и солнечных электростанций, которые используют много никеля.

Тем не менее трейдеры и аналитики считают, что объемы никеля, которые понадобятся Tesla, вряд ли послужат убедительным аргументом для горнодобывающих компаний в пользу инвестирования в увеличение производства, и вряд ли смогут повысить, находящиеся вблизи исторического минимума цены на никель в среднесрочной перспективе.

В настоящее время Tesla закупает никель-кобальто-марганцевые (NCM) аккумуляторы у южнокорейской компании LG Chem Ltd и никель-кобальт-алюминиевые (NCA) аккумуляторы у японской Panasonic Corp.

Принимая во внимание стремление Tesla к устойчивому развитию, компания, скорее всего, предпочтет закупать у шахтеров сульфид никеля более высокого качества, для обработки которого требуется меньше энергии, чем для латеритной руды, комментирует заявление И.Маска Лахлан Шоу из National Australia Bank.

На сегодня в мире есть три ключевых поставщика никеля - это бразильская Vale, роSSийский "Норильский никель" и BHP Group в Западной Австралии.

В то время как электромобили потребляют гораздо меньше никеля, чем традиционные отрасли, такие как производители нержавеющей стали, ожидается, что электромобили будут самым быстрорастущим рынком для горнодобывающих компаний.

По прогнозам исследовательской компании Wood Mackensie, потребление никеля в материалах для аккумуляторных электромобилей возрастет на 64% в период между 2019 и 2025 гг.

Никель достиг 14-месячного минимума в 10 865 долл. за тонну в марте 2020 года, но с тех пор восстановился до 13 180 долл., все еще на 30% ниже по сравнению с пятилетними максимумами, наблюдавшимися в сентябре.

МинПром по материалам Металлургпром

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