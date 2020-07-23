Украина лишилась 45% транзита газа из-за Турецкого потока

Украина лишилась 45% транзита газа из-за Турецкого потока

Украина в этом году транспортировала на 45% меньше газа, чем в 2019 году в связи со строительством "Турецкого потока". Так, было потеряно около 15 млрд кубометров газа-транзита. Об этом заявил во время онлайн-дискуссии о независимости Оператора, генеральный директор компании Сергей Макогон, передает УНН

"В этом году мы транспортировали на 45% газа меньше, чем в прошлом, 2019 году. Мы связываем такое снижение товаротранспортной работы, транзита, с запуском "Турецкого потока", через который Болгария, Греция, Турция и предыдущий месяц уже Румыния начали получать газ из РоSSийской Федерации. Поэтому где-то примерно 15 млрд кубических метров газа-транзита было потеряно "благодаря" строительству "Турецкого потока", - сказал С.Макогон.

По его словам, если в следующем году будет построена и запущена дополнительная вторая ветвь "Турецкого потока", то, возможно, будет потеряно еще 15 млрд кубометров транзита, так как Венгрия тоже может перейти на получение газа через "Турецкий поток".

Напомним, Государственный департамент США включил в полномочия закона CAATSA, который противодействует противникам Америки путем введения санкций, роSSийские проекты "Северный поток-2" и вторую нитку "Турецкого потока".

МинПром по материалам УНН

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