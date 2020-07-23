“Нафтогаз” повысил цену газа для населения

В июле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей, выросла на 16 копеек до 2,30 грн за кубометр ( без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 7% больше по сравнению с июнем 2020 года.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы НАК “Нафтогаз Украины”.

Как отметили в компании, с начала года цена газа снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости голубого топлива достигло 53%.

Сообщается, что цены на главных европейских газовых хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между спросом и предложением. В частности, по состоянию на июль в газовых хранилищах Украины накоплено более 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года.

“Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам – на 20, а то и на 30%”, – заявил председатель правления “Нафтогаза” Андрей Коболев.

В компании также напомнили, что с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязанностей рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе.

Однако, как отмечается в сообщении, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. ООО “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

Поэтому при расчете цены газа для населения на июль “Нафтогаз”, как и в предыдущие месяцы, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа ОГТСУ.

В итоге, согласно сообщению, цена газа на март была на 14% ниже цены февраля, цена на апрель на 15% ниже цены марта, цена на май на 20% ниже цены апреля, а цена на июнь на 6% ниже цены мая.

Напомним, Кабинет министров второй раз перенес переход на рыночные цены на газ для населения на один месяц – с 1 июля на 1 августа – соответствующие изменения внесены в постановление, регулирующее возложение специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа.

Фото: пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.