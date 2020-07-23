Коронакризис не помешает Steel Dynamics запустить завод в Техасе

Американская металлургическая компания Steel Dynamics Inc. (SDI) подтвердила, что новый завод, который она строит в штате Техас недалеко от крупного нефтяного порта Корпус Кристи, будет введен в эксплуатацию, как и планировалось, в середине 2021 г. несмотря на пандемию коронавируса, от которой больше всех пострадали США .



По словам генерального директора SDI Марка Миллета, все поставщики оборудования придерживаются ранее согласованного графика. Задержки незначительные и не влияют на общую реализацию проекта.



Мощность нового предприятия составит 2,7 млн т стали в год. Выплавка будет осуществляться в электродуговых печах. Завод будет выпускать горячекатаный прокат, причем, по словам М.Миллета, у SDI уже есть два местных клиента, готовых покупать более 720 тыс. т стальной продукции в год.



Пока что SDI переживает экономический кризис успешнее, чем другие американские металлургические компании. Во втором квартале средний уровень загрузки мощностей составлял у нее почти 80% против 55% в среднем по отрасли. Компания завершила этот период с операционной прибылью в 75,5 млн долл., хотя это и в 2,6 раза меньше, чем в апреле-июне 2019 г.



В начале июля SDI запустила на заводе Columbus новую линию цинкования мощностью 360 тыс. т в год, ориентированную на автомобилестроительные предприятия. За счет этого компания рассчитывает увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью в продажах.



