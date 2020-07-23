Во втором квартале мировое потребление алюминия упало на 9%

Во втором квартале мировое потребление алюминия упало на 9%

Согласно оценке норвежской Hydro, во втором квартале 2020 года мировое потребление первичного алюминия составило 15,482 млн. тонн по сравнению с 17,01 млн. тонн в апреле-июне 2019 года.

В Китае объёмы выросли на 5%, в мире без учёта КНР - сократились на 28%.

За I полугодие показатели снизились до 29,203 млн. тонн (в январе-июне 2019 - 32,237 млн. тонн).

Компания ожидает, что в целом в текущем году мировой спрос на первичный алюминий будет слабым и значительно ниже предложения. Избыточные объёмы производства оцениваются в 3-4,7 млн. тонн.



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