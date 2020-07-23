Нефть подорожала до 44 долл. за баррель

Нефть подорожала до 44 долл. за баррель

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до 44,41 долл. за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,31% — до 42,03 долл. за баррель.

Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, согласно официальным данным, выросла на 100 тыс. баррелей в сутки до 11,1 млн баррелей в сутки. В результате снижение нефтяных котировок после выхода статистики превышало 1%.

Рынки продолжают оценивать перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 15 млн человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Риски второй волны заражений негативно влияют на прогнозы восстановления мировой экономики, что сказывается и на ожиданиях по нефтяному спросу.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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