Нефть подорожала до 44 долл. за баррель

Мировые цены на нефть в четверг утром несколько растут в рамках коррекции после снижения, вызванного данными о неожиданном росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.



Утром цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% — до 44,41 долл. за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,31% — до 42,03 долл. за баррель.



Как сообщило в среду Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю по 17 июля выросли на 4,9 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижение на 2,1 млн баррелей.



Добыча нефти в США за неделю, согласно официальным данным, выросла на 100 тыс. баррелей в сутки до 11,1 млн баррелей в сутки. В результате снижение нефтяных котировок после выхода статистики превышало 1%.



Рынки продолжают оценивать перспективы по спросу на сырье в свете статистики по заражениям коронавирусом. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире уже превысило 15 млн человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. Риски второй волны заражений негативно влияют на прогнозы восстановления мировой экономики, что сказывается и на ожиданиях по нефтяному спросу.



