В Румынии закрывают завод по выпуску высококачественного проката

В Румынии закрывают завод по выпуску высококачественного проката

Румынский производитель заготовки и высококачественного сортового проката Combinatul de Oteluri Speciale (COS) Targoviste сообщил о прекращении производства и увольнении около 1200 сотрудников из-за падения спроса, вызванного коронавирусным кризисом, и отсутствия финансовых средств.

Предприятие, ранее принадлежавшее роSSийской группе "Мечел", было продано в 2013 г. зарегистрированной на Кипре инвестиционной компании Mazur Investments Limited с румынскими собственниками. В том же году завод обанкротился.

В 2019 г. компания Cos Targoviste получила первую за семь лет прибыль в размере 29 млн евро, но в марте 2020 г. предприятие было вынуждено приостановить производство из-за объявления карантина. В течение апреля-мая зарплаты сотрудникам выплачивались за счет государственной помощи. Но когда в июне поддержка была прекращена, выпуск продукции так и не возобновился, так что у компании кончились средства, а высокий уровень задолженности не позволял прибегнуть к новым заимствованиям.

В прошлом году интерес к приобретению COS Targoviste проявляла китайская Sunningwell International Polska, которая сейчас намерена выкупить польский завод Huta Czestochowa. Но сделка сорвалась из-за несогласия с ее условиями одного из кредиторов.

Теперь местный профсоюз призывает румынские власти конвертировать долги компании в акции и спасти завод Cos Targoviste от окончательной ликвидации.

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