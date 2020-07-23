В мире снизился спрос на никель

По оценке World Bureau of Metals Statistics, в январе-мае 2020 года видимый спрос на мировом рынке никеля был ниже объёмов производства на 33,3 тыс. тонн (для сравнения - в 2019 году был зафиксирован дефицит в 29,1 тыс. тонн).



За 5 месяцев 2020 года производство рафинированного никеля составило, по данным WBMS, 890,6 тыс. тонн, спрос - 857,3 тыс. тонн.



Китай снизил выплавку на 69 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом, при этом видимый спрос составил 408,4 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн меньше, чем годом ранее. Мировой спрос в целом снизился на 92,9 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом.



В течение мая 2020 года производство обработанного никеля находилось на уровне 179 тыс. тонн, потребление - 165,8 тыс. тонн.

