Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%

Правление Национального банка Украины сохранило учетную ставку на уровне 6%.

"Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. С одной стороны, это сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой – оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов до однознакового уровня", – говорится в сообщении на сайте НБУ.

В то же время НБУ пересмотрел прогноз учетной ставки на 2020 год с 7% до 6% годовых с последующем ее ростом в 2021 году до 6,5%. Отмечается, что в следующем году НБУ будет принимать решения по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков, в том числе с учетом изменения социальных стандартов, и темпов восстановления экономики.

Регулятор уточнил, что предыдущее снижение учетной ставки еще не полностью отразилось на стоимости ресурсов на финансовых рынках. "Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однознаковом уровне, участники финансовых рынков должны быть уверены в последовательной экономической политике и разумном балансе между удержанием инфляции и монетарным стимулированием", – полагает НБУ.

Согласно сообщению, сохранив учетную ставку на уровне 6%, центробанк оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет предоставить экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного восстановления потребительского и инвестиционного спроса.

Указывается, что следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 3 сентября 2020 года в соответствии с утвержденным и обнародованным графиком.

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