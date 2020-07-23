В Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистов

В Украине с 21 июля иностранные ИТ-специалисты смогут подавать документы на получение разрешения на иммиграцию. Это предусмотрено специальными квотами, в пределах которых украинские ИТ-компании смогут трудоустраивать дополнительно до 5 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Минцифры в фейсбуке.

В Украине упростили условия трудоустройства иностранных ИТ-специалистов
Фото: zn.ua

Что известно о квотах

Там отметили, что правительство определило квоты иммиграции на 2020 год еще в марте. Привлеченные в пределах квоты работники получат вид на постоянное жительство. Таким образом, они смогут 10 лет свободно жить и работать в Украине.

Как получить квоты

  • иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, должны подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации;
  • специалисты, находящиеся за пределами нашей страны, — в консульские учреждения Украины за рубежом.

Также Минцифры разработало квалификационные требования для ИТ-специалистов, желающих иммигрировать в Украину.

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