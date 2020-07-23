Энергоатом начал поставки электроэнергии в Беларусь

Энергоатом начал поставки электроэнергии в Беларусь

НАЭК "Энергоатом" начала поставки электроэнергии в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В среду, 22 июля, в полночь начался экспорт произведенной на украинских АЭС электроэнергии в Беларусь. Туда направлен реализованный ГП "НАЭК "Энергоатом" на площадке Украинской энергетической биржи объем – 12 тыс. МВт-час электроэнергии базовой нагрузки поставкой в период с 22 по 31 июля 2020 года по средневзвешенной цене 948 грн/МВт-час", - сообщает НАЭК.

Согласно контракту, эта электроэнергия предназначена для дальнейшей продажи и/или поставок за границы Украины. При этом покупатель обязан самостоятельно обеспечить доступ к межгосударственным сечениям.

Беларусь приостановила закупки украинской электроэнергии с 2015 года, в 2014-м поставки составили 2 млрд 400,9 млн кВт-ч.

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