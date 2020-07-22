Минэнерго просит направить 140 млн грн из коронавирусного фонда на добычу урана

Минэнерго просит направить 140 млн грн из коронавирусного фонда на добычу урана

Министерство энергетики просит выделить 140 млн грн из фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 на расширение мощностей "Новоконстантиновской шахты" госпредприятия "Восточный ГОК".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее протокольное решение было принято на заседании правительства в среду, 22 июля.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец уточнила, что министерство предлагает выделить средства из фонда борьбы с коронавирусом для финансирования государственного инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта": развитие производственных мощностей".

По словам и.о. министра, изначально на этот проект в госбюджете было предусмотрено 140 млн грн, но после внесения изменений в бюджет в апреле финансирование по этой программе было аннулировано.

"Отсрочка реализации инвестиционного проекта может привести к уменьшению объемов добычи урановой руды и производства уранового оксидного концентрата в стране, а также росту зависимости отечественной атомной энергетики от иностранных поставщиков урановой продукции", – пояснила необходимость выделения средств О.Буславец.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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