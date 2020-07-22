Япония будет платить своим компаниям, чтобы те вернулись из Китая или переехали в другие страны

Правительство Японии начнет субсидировать некоторые компании для инвестирования в заводы в Японии и Юго-Восточной Азии в рамках усилий по снижению зависимости от производства в Китае. Об этом сообщает Bloomberg .

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Сколько обещает власть

Всего 57 компаний, в число которых вошли производитель масок Iris Ohyama и Sharp Corp, получат от правительства 57,4 млрд иен ($536 млн) для перевода производства из Китая обратно в Японию. Еще 30 компаний получат деньги для инвестиций в другие страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Мьянма, Таиланд.

Планы правительства

Еще в марте премьер-министр страны Синдзо Абэ заявил, что Япония должна вернуть производство на родину или диверсифицировать его с заводами в других азиатских странах, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая.

По мере ухудшения отношений между США и Китаем и усиления торговой войны усиливаются дискуссии о том, как компании и страны могут диверсифицировать цепочки поставок, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая. До сих пор ни одна другая страна не принимала конкретной политики для поощрения таких изменений, пишет Bloomberg.

В нормальных условиях Китай является крупнейшим торговым партнером Японии, и японские компании вкладывают туда большие инвестиции. Однако вспышка пандемии разорвала эти экономические связи и навредила имиджу Китая в Японии.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ годами пыталось улучшить отношения с Китаем после антияпонских восстаний 2012 года, но распространение коронавируса и территориальный спор относительно островов и газовых месторождений в Восточно-Китайском море, которые продолжаются, стали препятствовать этим усилиям.