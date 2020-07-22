МВД подписало контракт с ОСЕА на строительство катеров с локализацией 25%

Министерство внутренних дел Украины подписало с французской ОСЕА контракт на строительство патрульных катеров при участии компании "Нибулон". Об этом сообщает пресс-служба МВД.



"Сегодня мы закладываем первые патрульные катера для Государственной пограничной службы Украины. Подписан контракт с французской компанией ОСЕА", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.



Он отметил, что партнеры из компании ОСЕА выбрали завод "Нибулон" для частичной локализации производства катеров.



"Эти наши корабли будут называться "корабли компании ОСЕА-Нибулон". В рамках реализации этого проекту Украина получит современные корабли для защиты государственной границы, получит современные технологии в строительстве кораблей. Что в дальнейшем позволит нам самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство", – сказал Аваков.



По словам министра внутренних дел, проект предусматривает в течение трех лет строительство для Госпогранслужбы Украины 20 современных патрульных катеров.



В свою очередь генеральный директор ООО СП "Нибулон" Алексей Вадатурский отметил, что предприятие готово выполнить условия контракта в кратчайшие сроки.



Напомним, по условиям рамочного межправительственного соглашения, подписанного в Париже 19 ноября 2019 министрами внутренних дел Украины и Франции, четверть заказа будет выполнен отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям.



Соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины 4 марта. Она предусматривает кредитование правительством Франции и ведущими европейскими банками строительства кораблей на сумму 136,5 млн евро.

