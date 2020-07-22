Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимости

Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимого имущества, в том числе 5 баз отдыха. Объявления об аукционах размещены на торговой площадке «Государственные торги.Онлайн», передает Укринформ.

Фото: epravda.com.ua

Что продают

31 объект недвижимого имущества, выставленные на продажу, расположены по всей территории Украины. Среди них — нежилые технические помещения, гаражи, здания почты.

В частности, на торги выставлено 5 баз отдыха.

Так, предлагаются две рядом расположенные базы отдыха 317,10 м? и 1 143,44 м?, в Конча-Заспе, на берегу залива Ольшанский (р. Днепр). Расстояние до Киева (КП) 14 км. База не действующая, требует капитального ремонта и обновления. Начальная цена продажи лота — 17,300 млн грн.

Также выставлены на продажу детский оздоровительный комплекс «Стрела» 2 392,40 м?, расположенный в Бердянском районе Запорожской области, на первой линии Азовского моря с выходом на пляж. Данное имущество находится в аренде до августа 2022 года. Начальная цена продажи лота — 8,770 млн грн.

Выставленная на продажу база отдыха «Связист» 2357,80 м?, Черниговская область, Черниговский район, Ладинский сельсовет, урочище «Остров». База отдыха расположена на берегу р. Десна. Объект долгое время не использовался, состояние — неудовлетворительное. Начальная цена продажи лота — 6,500 млн грн.

Продается комплекс отдыха «Кудашевский», 262,90 м?, Днепропетровская область. Объект находится вблизи Карачуновского водохранилища. Длительное время не используется, состояние — разрушен. Начальная цена продажи лота — 626,629 тыс. грн.

Кроме того, на продажу выставлен региональный учебно-оздоровительный комплекс «Почтовик», 3 421,17 м?, Николаевская область, Березанский р-н, село Рыбаковка. Объект располагается на берегу Черного моря. Помещения требуют капитального ремонта и находится в аренде до 29 июня 2022 года. Начальная цена продажи лота — 11,282 млн грн.

Напомним