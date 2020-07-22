Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимости

Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимого имущества, в том числе 5 баз отдыха. Объявления об аукционах размещены на торговой площадке «Государственные торги.Онлайн», передает Укринформ.

Укрпочта выставила на аукцион 31 объект недвижимости
Фото: epravda.com.ua

Что продают

31 объект недвижимого имущества, выставленные на продажу, расположены по всей территории Украины. Среди них — нежилые технические помещения, гаражи, здания почты.

В частности, на торги выставлено 5 баз отдыха.

Так, предлагаются две рядом расположенные базы отдыха 317,10 м? и 1 143,44 м?, в Конча-Заспе, на берегу залива Ольшанский (р. Днепр). Расстояние до Киева (КП) 14 км. База не действующая, требует капитального ремонта и обновления. Начальная цена продажи лота — 17,300 млн грн.

Также выставлены на продажу детский оздоровительный комплекс «Стрела» 2 392,40 м?, расположенный в Бердянском районе Запорожской области, на первой линии Азовского моря с выходом на пляж. Данное имущество находится в аренде до августа 2022 года. Начальная цена продажи лота — 8,770 млн грн.

Выставленная на продажу база отдыха «Связист» 2357,80 м?, Черниговская область, Черниговский район, Ладинский сельсовет, урочище «Остров». База отдыха расположена на берегу р. Десна. Объект долгое время не использовался, состояние — неудовлетворительное. Начальная цена продажи лота — 6,500 млн грн.

Продается комплекс отдыха «Кудашевский», 262,90 м?, Днепропетровская область. Объект находится вблизи Карачуновского водохранилища. Длительное время не используется, состояние — разрушен. Начальная цена продажи лота — 626,629 тыс. грн.

Кроме того, на продажу выставлен региональный учебно-оздоровительный комплекс «Почтовик», 3 421,17 м?, Николаевская область, Березанский р-н, село Рыбаковка. Объект располагается на берегу Черного моря. Помещения требуют капитального ремонта и находится в аренде до 29 июня 2022 года. Начальная цена продажи лота — 11,282 млн грн.

Напомним

  • Укрпочта начала продажу непрофильных активов в мае текущего года — тогда было продано первые 30 объектов.
  • Общая стартовая цена объектов в соответствии с независимой оценкой составляет 82,6 млн грн.
  • На втором этапе государственная компания выставит на продажу еще 62 объекта, стоимость которых оценили в 189 млн грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудникПравительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
Минфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики УкраиныМинфин не согласен с МВФ в прогнозах о падении экономики Украины
Гороховский проиграл суд ПриватбанкуГороховский проиграл суд Приватбанку
Европол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиковЕвропол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиков
"Укроборонпром" виграв у міжнародному арбітражі $8,3 млн"Укроборонпром" виграв у міжнародному арбітражі $8,3 млн
Блок рекламы


Похожие новости
Второй своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банковВторой своп-аукцион: НБУ удовлетворил заявки пяти банков
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 8 миллиардов
Первый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банковПервый своп-аукцион: НБУ удовлетворил лишь 1,4% спроса банков
Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион имущество банка Финансы и кредитФонд гарантирования вкладов выставит на аукцион имущество банка Финансы и кредит
Пенсии в Украине задержат в ряде областей - УкрпочтаПенсии в Украине задержат в ряде областей - Укрпочта
Приватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа комплекса целиком, - Александр ГорбуненкоПриватизация отдельных объектов ОПЗ принесет государству больше денег, чем продажа комплекса целиком, - Александр Горбуненко
НБУ проведет еще два аукциона по продаже серебряных банкнотНБУ проведет еще два аукциона по продаже серебряных банкнот
НБУ выставит на аукцион недвижимость, приобретенную в собственность по кредитам рефинансаНБУ выставит на аукцион недвижимость, приобретенную в собственность по кредитам рефинанса
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 18 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет почти 18 миллиардов
Картину украинского художника купили на аукционе более чем за 77 миллионовКартину украинского художника купили на аукционе более чем за 77 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости