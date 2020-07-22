НБУ продолжает сообщать правоохранителям о подозрительных финоперациях
Национальный банк во 2 квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 3 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом
Сколько выявлено подозрительных операций
По состоянию на 30 июня в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 4,6 млрд грн.
Также в течение второго квартала отправлено одно сообщение о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины на общую сумму около $24,9 млн.
Какую информацию предоставляли
В основном информация, которую Нацбанк предоставлял правоохранителям, касалась проведения клиентами банков или небанковских финучреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность, уходом от налогообложения и т.п.
Напомним
- В первом квартале 2020 года Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.