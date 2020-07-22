НБУ продолжает сообщать правоохранителям о подозрительных финоперациях

Национальный банк во 2 квартале направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 3 банков и 2 небанковских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении НБУ.

НБУ продолжает сообщать правоохранителям о подозрительных финоперациях
Фото: ligazakon.net

Сколько выявлено подозрительных операций

По состоянию на 30 июня в правоохранительные органы направлено по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга 4 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму около 4,6 млрд грн.

Также в течение второго квартала отправлено одно сообщение о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины на общую сумму около $24,9 млн.

Какую информацию предоставляли

В основном информация, которую Нацбанк предоставлял правоохранителям, касалась проведения клиентами банков или небанковских финучреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность, уходом от налогообложения и т.п.

Напомним

  • В первом квартале 2020 года Национальный банк направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

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