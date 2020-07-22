Цены на нефть падают из-за резкого роста запасов в США

Цены на нефть снижаются в среду на фоне резкого роста запасов в США и увеличения количества случаев заражения коронавирусом. Это может еще больше сказаться на спросе на топливо, сообщает Reuters.

Фото: gazeta.ru

На сколько снизились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,11% до $44,2 за баррель к 10:15 по Киеву , на WTI — цены сбавили на 0,2% до $41,84 за баррель.

«Ралли нефти наткнулось на глухую стену после того, как отчет API указал на резкий рост запасов, а президент Дональд Трамп предупредил, что пандемия коронавируса в США , скорее всего, усугубится», — сказал старший рыночный аналитик в OANDA Эдвард Мойя.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на 7,5 млн баррелей до 531 млн за неделю, завершившуюся 17 июля.

При этом аналитики предполагали, что цены снизятся на 2,1 млн баррелей.

Экономические данные Японии, четвертого в мире потребителя нефти, также оказали давление на цены. Производственная активность в Японии сократилась 15-й месяц подряд в июле, указав на то, что экономические трудности из-за коронавируса сохранятся и в третьем квартале, а надежды на быстрое глобальное восстановление становятся все более призрачными.