Нафтогаз повысил цену на газ для промпотребителей

С 1 августа Нафтоназ на 0,5% повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей. По сравнению с июлем цену повысят до 2982 грн с 2975 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Об этом сообщили в компании, передает Униан.

Нафтогаз повысил цену на газ для промпотребителей
Фото: minfin.com.ua

Как изменятся цены

Максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 0,5% — до 3474 грн с 3458 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

Как отметили в компании, ценовые предложения Нафтогаза дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Цена газа для населения

Цена природного газа для населения в июне составила 2 570 грн за тысячу кубометров.

На июль цена газа на условиях предварительной оплаты составила 3570 гривен за тысячу кубометров, а на условиях постоплаты 4150 гривен.

Ранее сообщалось

  • С 1 июля правительство планировало открыть рынок газа и отменить для населения спецобязательства поставки газа по льготным ценам. Это означало, что население перестанет быть льготной категорией и должно покупать газ по рыночным ценам. Но пока это отложили.

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