Серебро подорожало до максимума за 4 года

Серебро завершило торги в Нью-Йорке в понедельник на максимальной отметке за четыре года, и цена продолжает повышаться. Об этом сообщает MarketWatch.

Фото: melscience.com

Торги на бирже

Котировки сентябрьских фьючерсов на серебро на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к 16:35 подскочили на 5,6% – до $21,325 за унцию. Днем ранее они завершили торги на отметке $20,192 за унцию – максимуме с августа 2016 года, по данным Dow Jones Market Data.

Что с золотом

Золото с поставкой в августе подорожало во вторник на 1,1% и достигло $1837,1 за унцию. По итогам предыдущих торгов цена выросла на 0,4% – до $1817,4 за унцию. Последний раз котировки пересекали уровень в $1820 за унцию в начале июля, когда они поднялись до максимума с сентября 2011 года.

На бирже Comex октябрьские контракты на платину во вторник прибавляют в цене 5% (до $900,9 за унцию), сентябрьские на палладий – также 5% (до $2214,1 за унцию).

Причина роста котировок

Драгоценные металлы пользуются спросом из-за опасений, что восстановление мировой экономики может замедлиться из-за роста числа новых заболеваний COVID-19.