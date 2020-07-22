Европейские банки понесут убытки в сотни миллиардов евро — FT

Убытки европейских банков по выданным кредитам в случае обострения ситуации с пандемией коронавируса могут составить 800 миллиардов евро, а доходы в течение трех лет сократятся на 30 миллиардов евро. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Oliver Wyman, передает Financial Times.

Европейские банки понесут убытки в сотни миллиардов евро — FT
Фото: delo.ua

Сценарии развития

Она допустила два сценария развития событий. В базовом объем невозвратных кредитов увеличится до 400 миллиардов евро, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущие три года.

В наихудшем доля невозвратных кредитов вырастет до 10%, а объем невозвратных займов удвоится по сравнению с базовым сценарием.

В текущем году с учетом убытков по кредитам доходы европейских банков могут упасть на 180 миллиардов евро до 385 миллиардов. В 2022 году показатель не вернется к уровню 2019 года.

Доходы банков

По мнению экспертов, чистый процентный доход в 2021 году будет на 8% ниже, чем в 2019-м, а средняя рентабельность капитала в текущем году достигнет нулевой отметки и лишь в 2022-м поднимется до 5,3%.

Банки Центральной Европы и Великобритании более десяти лет пытались восстановиться от кризиса 2008 года, когда доходность в условиях конкуренции снизилась.

Однако по сравнение с американскими банками они по-прежнему в два раза менее прибыльные. В ближайшем будущем на фоне увеличения количества невозвратных кредитов и падения доходности показатели базовой финансовой устойчивости европейских банков снизятся с 15% до 3,8.

Oliver Wyman предлагает банкам значительно сократить расходы и изменить политику в отношении проблемных кредитов. Однако, признает компания, без поддержки государства этого вряд ли получится достигнуть.

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