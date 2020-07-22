Швейцария выделит Украине 108 миллионов франков

Швейцария в рамках программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы выделит 108 млн швейцарских франков (3,18 млрд грн) на гуманитарную и техническую помощь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

О чем договорились

Такой договоренности достиг президент Владимир Зеленский в переговорах с президентом Швейцарии Симонеттою Соммаругой, которая проходила сегодня в Киеве .

«Без сомнения, Украине и Швейцарии интересно развивать дальнейшее партнерство и двустороннее сотрудничество… Мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня Меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям», — рассказал Зеленский.

По его словам, документом начата программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года, и для ее реализации швейцарская сторона выделила 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь.

Президент Зеленский также убежден, что швейцарские инвесторы могли бы присоединиться к развитию украинской туристической отрасли.