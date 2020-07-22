BHP решила добывать больше никеля, чем меди

Австралийская горнодобывающая корпорация BHP прогнозирует на 2020/2021 финансовый год (июль/июнь) падение добычи меди на 5-14% по сравнению с предыдущим периодом из-за пандемии коронавируса.



В 2019/2020 ф.г. компания получила 1,72 млн т меди, увеличив производство на 2% по сравнению с предыдущим годом. Но в текущем финансовом году BHP рассчитывает произвести не более 1,48-1,65 млн т меди. Спад объясняется дефицитом рабочей силы из-за карантинных мероприятий.



В то же время компания планирует увеличение производства никеля до 85-90 тыс. т по сравнению с около 80 тыс. т в 2019/2020 ф.г. Этот рост произойдет благодаря вводу в строй новых мощностей и завершению ремонтов на ряде предприятий.



