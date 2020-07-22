Эмираты ввели пошлину на оцинкованный прокат

ОАЭ присоединились к другим членам Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC) и ввели защитные пошлины на оцинкованный прокат с полимерным покрытием.



Расследование по импорту данной продукции было проведено государствами региона еще в 2016 г. А в мае 2018 г. все члены объединения, за исключением ОАЭ , установили на трехлетний срок защитные тарифы.



С опозданием на два с лишним года к этой инициативе присоединились и ОАЭ . Пошлина в размере 137 долл. за т будет действовать поэтому только до 14 мая 2021 г.



