Эмираты ввели пошлину на оцинкованный прокат

Эмираты ввели пошлину на оцинкованный прокат

ОАЭ присоединились к другим членам Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC) и ввели защитные пошлины на оцинкованный прокат с полимерным покрытием.

Расследование по импорту данной продукции было проведено государствами региона еще в 2016 г. А в мае 2018 г. все члены объединения, за исключением ОАЭ, установили на трехлетний срок защитные тарифы.

С опозданием на два с лишним года к этой инициативе присоединились и ОАЭ. Пошлина в размере 137 долл. за т будет действовать поэтому только до 14 мая 2021 г.

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