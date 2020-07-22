НБУ продал монеты «1075 лет со времени правления княгини Ольги» на 46 тысяч

Нацбанк продал всю предложенную продукцию во время электронного биржевого аукциона по продаже серебряных памятных монет номиналом 20 гривен «1075 лет со времени правления княгини Ольги». Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Фото: unian.ua

Детали аукциона

На аукцион было выставлено 10 отдельных лотов по одной монете в каждом лоте.

Участники аукциона (физические лица) приобрели все 10 памятных монет на общую сумму свыше 46 тысяч гривен.

Аукцион состоялся 16 июля 2020 года на площадке Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ».

О монете

Монета посвящена периоду правления княгини Ольги (945-964 гг.), с деятельностью которой связан новый этап развития древнерусской государственности.

Розничная цена: 2878 грн.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надпись – Украина, слева год чеканки монеты – 2020; внизу номинал монеты – 20/ гривен; в центре на фоне декоративного орнамента времен Киевской Руси – стилизованное позолоченное изображение фрагмента летописной миниатюры (локальная позолота, содержание золота в чистоте не меньше чем 0,001 г).

На реверсе монеты в кругу из декоративного орнамента времен Киевской Руси изображена княгиня Ольга и надпись: Княгиня/ Ольга (вверху) 1075 (слева), под ним Лет со времени (полукругом) и Правления (полукругом справа).

Напомним