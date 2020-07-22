Thyssenkrupp поставит в Китай коксовые батареи с низким уровнем выбросов

Thyssenkrupp поставит в Китай коксовые батареи с низким уровнем выбросов

Подразделение проектирования химических предприятий thyssenkrupp получило заказ от компании XiaoYi JinHui Coal & Chemical Co. Ltd. на строительство и поставку в Китай двух новых коксовых батарей с низким уровнем выбросов и загрузкой с трамбованием шихты. Новые батареи будут установлены в углехимическом парке Вутонг (Сяои), в 650 км к юго-западу от Пекина, на замену действующему оборудованию. В состав батарей входит патентованная система thyssenkrupp EnviBAT, помогающая снизить объемы выбросов в процессе коксования, а также автоматизированная система Cokemaster, служащая для оптимизации производственных процессов.

"С вводом в производство этого современного завода с низким уровнем выбросов компании XiaoYi JinHui и thyssenkrupp сделают важный вклад в дело повышения экологической безопасности китайской коксохимической отрасли, – заявил Уве Болтерсдорф, директор по продажам подразделения "Химические и производственные технологии". – Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества и готовы посвятить следующие десятилетия проектированию производственных объектов и реализации наших технологических ноу-хау в данном проекте".

Проект входит в программу модернизации китайской коксохимической отрасли, в соответствии с которой старые установки выводятся из эксплуатации и заменяются на новые современные системы с низким уровнем выбросов. Заказ, размещенный на сумму, равную десяткам миллионов евро, включает предоставление технологии, проектирование и поставку оборудования, а также авторский надзор и ввод в эксплуатацию нового производства. Часть проектирования будет выполнена китайской компанией Sedin Ningbo Engineering Co. Ltd. CNCEC.

"В лице thyssenkrupp мы выбрали надежного партнера для нашего инвестиционного проекта. Эта компания сочетает в себе обширный опыт проектирования производств и эффективные технологии, отвечающие самым строгим экологическим стандартам и даже превосходящие их. Совместными усилиями мы внесем вклад в продвижение программы устойчивой модернизации химической промышленности Китая", – отметил главный руководитель проекта компании XiaoYi JinHui при подписании контракта.

Система thyssenkrupp EnviBAT для регулирования давления в отдельных камерах коксования уже применяется на более чем 30 коксовых батареях и, таким образом, в более чем 2100 коксовых печах в различных странах мира. Система постоянного интеллектуального контроля и регулирования давления на протяжении всего технологического процесса позволяет оптимизировать использование сырья и свести к минимуму выбросы. EnviBAT помогает предотвратить возникновение повышенного давления газа в отдельных камерах коксования в начале процесса коксования, что, в свою очередь позволяет почти полностью предотвратить утечки через двери или перекрытие камеры. Дополнительные эффективные меры, такие как система гибких дверей и наполненные водой стояки, также помогают избежать выбросов из коксовой батареи.

Оптимизированное производство при помощи системы Cokemaster. Производственный процесс можно полностью автоматизировать и оптимизировать при помощи системы Cokemaster, разработанной компанией thyssenkrupp. Эта комплексная система состоит из независимых модулей, которые можно использовать и по отдельности. В систему, в частности, входит модуль автоматического измерения температуры в коксовых печах, система динамического расчетного моделирования тепловой энергии и прочие решения для всей производственной цепи. Система Cokemaster может быть реализована и на действующих производствах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Правительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудникПравительство Замбии запретило Glencore закрывать медный рудник
Готель "Дніпро" в центрі Києва приватизують більше ніж за мільярд гривень
Европол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиковЕвропол разоблачил крупнейшую в истории евро сеть фальшивомонетчиков
Кабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органовКабмин утвердил тарифы на трансплантацию человеческих органов
Блок рекламы


Похожие новости
Китай увеличил производство арматуры в первом полугодииКитай увеличил производство арматуры в первом полугодии
Китай подозревают в намерении обвалить мировые цены на нефтьКитай подозревают в намерении обвалить мировые цены на нефть
Австралия пересмотрит импортную пошлину на китайскую арматуруАвстралия пересмотрит импортную пошлину на китайскую арматуру
Glencore поставит бразильской CSN 4 млн тонн железной рудыGlencore поставит бразильской CSN 4 млн тонн железной руды
Китай обновил суточный рекорд по выплавке сталиКитай обновил суточный рекорд по выплавке стали
Китай отправляет на экспорт все меньше алюминияКитай отправляет на экспорт все меньше алюминия
Медь дорожает из-за роста импорта в КитайМедь дорожает из-за роста импорта в Китай
В начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку сталиВ начале июля китайские металлурги незначительно снизили выплавку стали
Китайские производители автолиста сравнялись по качеству с японскимиКитайские производители автолиста сравнялись по качеству с японскими
Канада продлила пошлины на китайские ТБДКанада продлила пошлины на китайские ТБД
Последние новости
Подгружаем последние новости