Квартальная прибыль POSCO обвалилась на 84%

Квартальная прибыль POSCO обвалилась на 84%

Крупнейший производитель стали в Южной Корее POSCO сообщил о снижении операционной прибыли во втором квартале на 84,3%, так как пандемия коронавируса обвалила спрос на сталь.

В POSCO заявили, что ожидают восстановления спроса на сталь в третьем квартале, но уменьшили прогноз по продажам в 2020 году до 55,4 триллиона вон (46,24 миллиарда долларов) с апрельского прогноза в 57,5 ??триллиона.

Пятый по величине производитель стали в мире заявил в своем отчете, что в апреле-июне он получил консолидированную операционную прибыль в размере 168 миллиардов вон против 1,1 триллиона годом ранее.

Выручка POSCO во втором квартале упала на 15,9% до 13,7 триллиона вон, а чистая прибыль упала на 84,6% до 105 миллиарда вон.

Мировая потребность в стали, как ожидается, сократится на 6,4% в этом году, так как пандемия замедлила промышленную активность, сообщила Всемирная ассоциация стали в прошлом месяце.


МинПром по материалам Steelland

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