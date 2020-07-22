В Украине выросло количество миллионеров. Доходы свыше одного миллиона задекларировали почти 8 тысяч граждан

По итогам декларационной кампании — 2020 почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере свыше 1 млн грн. Количество таких граждан выросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы в фейсбуке.

В общем миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд грн и определено к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств.