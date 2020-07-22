В Украине выросло количество миллионеров. Доходы свыше одного миллиона задекларировали почти 8 тысяч граждан

По итогам декларационной кампании — 2020 почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере свыше 1 млн грн.

В Украине выросло количество миллионеров. Доходы свыше одного миллиона задекларировали почти 8 тысяч граждан

По итогам декларационной кампании — 2020 почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере свыше 1 млн грн. Количество таких граждан выросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в сообщении Налоговой службы в фейсбуке.

В общем миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд грн и определено к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств.

Где больше всего миллионеров

Наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, учитывается по г. Киеву – 40 % от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях – 8 % (616 человек) и 7,4 % (593 человека) соответственно.

Рекордную сумму своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военного сбора) определены жителем г. Киева. Он выплатит 304 млн гривен.

Миллиардеры

При этом 3 человека указали доходы в сумме более 1 млрд грн. Это – два жители. Киева и один – н. Днепра.

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